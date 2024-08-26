13 توصية هامة من وزارة الزراعة لمزارعى البنجر.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس..

‎وتمثلت التوصيات في الآتي..

في الأراضي القديمة العروة المبكرة "زراعات أغسطس":



1- التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعداداً للزراعة.

2- تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين و التنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 أيام بين كل حرثة واخرى لتشميس الارض والقضاء على الآفات والحشرات .

3-إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.

4- التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.

5- في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.

6- تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الري ولا يزيد طول الخط عن 10م .

7- تتم الزراعة في جور بين كل منها 20 سم وعلى عمق 1-2 سم و يوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.

8- يحتاج الفدان إلى 3- 4 كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحة الشمس الشديدة.

9- تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياه لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها رية المحاياة بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.

10 – يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.

11- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتا دودة ورق القطن.

12- وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة في الأراضي المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصا الأرض المضاف إليها سماد بلدي.

13- يجرى الري بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.

