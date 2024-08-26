وظائف شاغرة فى جامعة قناة السويس.. اعرف الشروط والتفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس عن حاجتها لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة طبقا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017م على النحو التالي:

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية (المستوى الوظيفى مدير عام)

2- مدير عام الإدارة العامة للأمن (المستوى الوظيفى مدير عام).

3- أمين كلية العلوم (المستوى الوظيفى مدير عام). اشتراطـات شـغل الوظيفة المطلوبة: 1- مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

2- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للمتقدمين من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة).

3- اجادة استخدام الحاسب الالى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

4- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

5- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح التى تحكم نظام العمل.

6- القدرة على القيادة والتوجيه.

7- القدرة على التخطيط والمتابعة.

8- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

9- القدرة العالية على الاتصال.

10- القدرة على التحليل والابتكار والابداع.

11- القدرة على العرض والتحليل.

وعلى راغبى التقـدم لشـغل الوظيفة الـمـشار إليها ممن له الخبرة فى هذا المجال، وتتوافـر لديه القـدرة القيادية والتأهيل العلمى والخبرة الزمنية استيـفاء النماذج التالي: "طلب شغل الوظيفة - نموذج مقترح التطوير للوظيفة- البيانات الأساسية (ويمكن الحصول عليهم والطباعة من على موقع الجامعة الإلكتروني".

المستندات المطلوبة هي:

ـ بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وموضحا به تاريخ الميلاد - التأهيل العلمى والمؤهلات التى تعلو البكالوريوس أو الليسانس ان وجد ـ تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن أخر عامين ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الـدورات التـدريبيـة (مدتها ـ نوعها ـ مكانها) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.



10 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة .

10 صورة بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم و إسهاماته فى الوحدة التى عمل بها .

بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعة المستندات المطلوبة:

1- صورة معتمدة من المؤهل الدراسى

2- صحيفة الحالة الجنائية

3-الموقف من التجنيد

4- المستندات الدالة على سنوات الخبرة

تقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس الجامعة مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من أصل + 8 نسخ + CD محمل عليه نموذج مقترح التطوير والانجازات على أن تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.

"اعتبارا من 25/8/2024م وذلك لمدة ثلاث شهر من تاريخ نشر الإعلان"



ـ موقع الجامعة الالكترونى scuegypt.edu.eg

ـ موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs@caoa.gov.eg

علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد عن طريـق البريـد أو التى تـرد قـبل أو بـعد مـيعاد الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط عاليه .