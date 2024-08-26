وظائف شاغرة فى جامعة قناة السويس.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت جامعة قناة السويس عن حاجتها لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة طبقا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017م على النحو التالي:
اشتراطـات شـغل الوظيفة المطلوبة:1- مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.
وعلى راغبى التقـدم لشـغل الوظيفة الـمـشار إليها ممن له الخبرة فى هذا المجال، وتتوافـر لديه القـدرة القيادية والتأهيل العلمى والخبرة الزمنية استيـفاء النماذج التالي: "طلب شغل الوظيفة - نموذج مقترح التطوير للوظيفة- البيانات الأساسية (ويمكن الحصول عليهم والطباعة من على موقع الجامعة الإلكتروني".
المستندات المطلوبة هي:
ـ بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وموضحا به تاريخ الميلاد - التأهيل العلمى والمؤهلات التى تعلو البكالوريوس أو الليسانس ان وجد ـ تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن أخر عامين ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الـدورات التـدريبيـة (مدتها ـ نوعها ـ مكانها) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
- 10 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.
- 10 صورة بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم و إسهاماته فى الوحدة التى عمل بها.
بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعة المستندات المطلوبة:
تقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس الجامعة مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من أصل + 8 نسخ + CD محمل عليه نموذج مقترح التطوير والانجازات على أن تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.
"اعتبارا من 25/8/2024م وذلك لمدة ثلاث شهر من تاريخ نشر الإعلان"
ـ موقع الجامعة الالكترونى scuegypt.edu.eg
ـ موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs@caoa.gov.eg
علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد عن طريـق البريـد أو التى تـرد قـبل أو بـعد مـيعاد الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط عاليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة