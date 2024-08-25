جامعة قناة السويس تنفذ 45 دورة تدريبية صيفية لـ 2000 طالب.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

نفذت جامعة قناة السويس، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات فرع الجامعة خلال شهري يوليو وأغسطس 45 دورة تدريبية صيفية استفاد منها 2000 طالب من جامعات مختلفة تشمل جامعة قناة السويس، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة السويس، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

وتميزت الدورات التدريبية بتقديمها على نظام مختلط يجمع بين الحضور الشخصي والتدريب عن بعد، مما أتاح للطلاب الاستفادة من أحدث البرامج التكنولوجية في مختلف المجالات الأكاديمية.

وفي تعليقه على هذه الفعالية، قال الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز المهارات التكنولوجية لدى طلابنا، مما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل ومتطلبات العصر الرقمي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار تقديم برامج تدريبية متميزة.

جاءت التدريبات الصيفية تحت إشراف الدكتورة إيمان عزب، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرع جامعة قناة السويس، والدكتور أسامة عمار، المدير الإداري للمعهد، وتم تنظيم هذه الدورات التدريبية التي تغطي مجموعة متنوعة من البرامج التكنولوجية المتطورة.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الجامعة ومعهد ITI لتعزيز قدرات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في تحسين فرصهم في سوق العمل.