اليوم السابع
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وزير العمل يلتقى وفدًا من المجلس الوطنى للتدريب لبحث سبل التعاون

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:25 م
وزير العمل يلتقى وفدًا من المجلس الوطنى للتدريب لبحث سبل التعاون لقاء وزير العمل
كتبت آية دعبس

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التقى محمد جبران وزير العمل ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، د. صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له، لبحث إمكانية التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل.

وبحسب بيان صحفي اليوم أكد "الوزير" أن "الوزارة" بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، متطلعًا إلى التعاون مع الوزارة في هذا الملف.

وتقدم المجلس بالتهنئة لوزير العمل على ثقة القيادة السياسية، وتعينه وزيرا للعمل، ووجه الدعوة إلى الوزير لحضور المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة وزير العمل
زيارة وزير العمل






وزير العمل

المجلس الوطني للتدريب

التدريب المهنى



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