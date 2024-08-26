وزير العمل: دراسة توفير وحدة تدريب مهنى متنقلة لتأهيل الشباب على احتياجات المصانع

كتبت آية دعبس

شارك وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد الوحش رئيس المجلس، ووجه الوزير الشكر والتقدير لمجلس الأمناء على الدعوة وحفاوة الاستقبال.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون مع "المجلس" في كافة الملفات الخاصة بقضايا العمل داخل المدينة، مُشيرًا إلى جولاته الميدانية منذ أيام، في ميادين بالتجمع الخامس، للتواصل مع عمال التراحيل ،وتوجيهاته إلى مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل لهذه الفئة ،لتقديم الرعاية والحماية لها.

وأكد الوزير أهمية التنسيق مع "المجلس" في تنفيذ خطة الوزارة لتوفير أماكن لائقة يجلس عليها عمال التراحيل ،والعمل على تنظيمهم وتدريبهم، وتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية لهم، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب المهني، وغيرها من الملفات المشتركة..ودعا الوزير "المجلس" للمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك ترشيح عضو من المجلس للمشاركة في المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية، ووجه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة لبحث إمكانية إرسال وحدة تدريب متنقلة ،لتأهيل الشباب على إحتياجات المصانع والشركات بالمدينة.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس الأمناء بجهود الوزارة بالاهتمام، ورعاية عمال مصر قاطرة الصناعة وحجر الأساس للاقتصاد المصري، مؤكداً أن التاريخ يشهد على كفاءة العامل المصري، وايمان القيادة السياسية بأن مصر لن تنهض إلا بالصناعة وبسواعد عمال مصر، مشيراً إلى أهمية توجيهات الوزير بحصر عمال التراحيل "عمالة غير منظمة" بأماكن تجمعهم بالميادين تمهيداً لتقديم سبل الدعم والرعاية لهم .

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن مدينة القاهرة الجديدة يقع بها 1000 مصنع ومعظمهم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتحتاج هذه المصانع إلى تطوير بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، بهدف زيادة الإنتاج.