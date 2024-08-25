وزير العمل: حوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد تمهيدا لإصداره قريبا

كتبت آية دعبس

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل، موضحًا أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية على مشروع القانون بشكل مختلف، حيث خاطبت الوزارة كافة الوزارة لطلب مد الوزارة بتصورهم بشأن مواد القانون الجديد، وفور تجميع كافة الآراء سيتم دعوة كافة المؤسسات والجهات وكبار المستشارين بمجلس الدولة، لعمل حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع، للوصول إلى قانون متوافق عليه الجميع، لتحقيق المعادلة الصعبة والتوازن بين صاحب العمل، والعامل، وسنعمل على سرعة الإنتهاء منه لأن القانون "خد وقت طويل".

وأضاف جبران، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية،: أما بشأن العمالة المصرية فى الخارج، فلن نترك عامل فى الخارج فى أزمة، وكرامة العامل المصرى فوق كل شئ، وقد ساهمنا بالفعل فى عودة عامل إلى أرض الوطن كان يرفض الكفيل تركه للعوده، ونعلم أننا قد لا نتمكن من تغطية كافة المشكلات، لكن أدعو جميع العاملين بالوزارة بالشعور بالناس قدر الإمكان.

وتابع وزير العمل،: فى غول قادم اسمة الذكاء الاصطناعى، ولابد من التأهيل والاستعداد له، فضلا عن العمل على استشراق الوظائف الجديدة، مؤكدا ضرورة التحول للتعليم التكنولوجى، قائلا: مراكز التدريب حاليا ما أكثرها، لكن الوهمى منها أيضا كثير، ويتم عمل حملات تفتيش عليها وللأسف نجد عليها لوجو الوزارة، والأسوأ منها "شركات الإلحاق"، وجارى العمل على إغلاق المخالفين منهم.