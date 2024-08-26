اليوم السابع
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وزيرة التضامن تتابع حادث طريق الفيوم وتوجه بصرف التعويضات لأسر الضحايا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:21 ص
وزيرة التضامن تتابع حادث طريق الفيوم وتوجه بصرف التعويضات لأسر الضحايا وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم سيارة نقل تريلا بعدة سيارات بـ طريق الفيوم القاهرة الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة قسم شرطة سنورس، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والمتوفى إلى مشرحة المستشفي ذاته.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

 







وزيرة التضامن

حادث طريق الفيوم القاهرة الصحراوى

ضحايا حادث طريق الفيوم القاهرة



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