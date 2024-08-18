إصابة 9 أشخاص في حادثين بطريق الفيوم وأطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

وأصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.