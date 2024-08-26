وزيرة البيئة: إصدار 16 مواصفة لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من إصدار 16 مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار 10 سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، إضافة إلى التعاون أيضا في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالرغم أن مصر لم تتخطي انبعاثاتها نسبة 1% من حجم الانبعاثات العالمية، إلا أنها حريصة على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، ، إذ تم تقديم خطة المساهمات الوطنية الطوعية، التى تتطلب نقل التكنولوجيا، كما تعمل مصر على توفير المناخ الداعم للشركات، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية، من أجل تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات الكربونية، وتحقيق مكاسب مشتركة من خلال السوق الطوعي للكربون، دون اعلان ضرائب عليه، مما يعد أدوات محفزة وميسرة لتمويل اتجاه الشركات لتقليل بصمتها الكربونية.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شاركت فى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة، والذى يعد خطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، إضافة إلى أنه سيتم الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية ، وذلك عن طريق البورصة المصرية، الأمر الذى يزيد من فرص العرض والطلب .