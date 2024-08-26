وزارة الصحة: منظومة التأمين الصحى تقدم خدماتها فى 35 مستشفى و850 عيادة

وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحى تقدم خدماتها من خلال 35 مستشفى و850 عيادة بمحافظات الجمهورية لأكثر من 50 مليون شخص، يستفيد من منظومة التأمين الصحي ، مشيرًا إلى ضرورة التطوير والتجديد ورفع الكفاءة، للتيسير على المنتفعين من خدمات الهيئة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تم التوجية بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي متربطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل، كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية.

وأضاف أن العيادات المسائية ومستشفيات التأمين الصحي استقبلت 7.2 مليون مواطن، من خلال 95 عيادة مسائية بـ 22 محافظة منذ تفعيلها في عام 2022، مما ساهم في خفض معدل الزحام بنسبة 30%، فضلاً عن عيادات التأمين الصحي المسائية بوحدات قطاعات الوزارة المختلفة ، حيث تشمل المرحلة الأولى 29 عيادة مسائية بـ 10 محافظات استقبلت 26 ألف مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 44 عيادة مسائية بمختلف المحافظات