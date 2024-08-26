وزارة البيئة: محمية وادى جمال تضم أشجار مانجروف يزيد عمرها عن 250 عاما

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، تضم مجموعة نادرة ومتنوعة من المواقع السياحية المهمة، حيث أنها تضم أشجار مانجروف يصل عمرها إلى 250 سنة بداخل البحر.

وأضاف أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد أيضا بالبحر الأحمر عدد من الجزر الشمالية ، وهى من المحميات المهمة والمعروفة على مستوى العالم، إضافة إلى وجود أهم مواقع الغوص وأكثرها شهرة حول العالم، بمنطقة العرق والفانوس، ويقيم فيها أسراب كبيرة من الدلافين، وتصل لدرجة العالمية ، ويقصدها هواه الغطس من كل أنحاء الدول.

وأوضح أبو سنة أن جزر البحر الأحمر من أهم المناطق الواعدة في السياحة البيئية لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة من نوعها عالميا تجعلها أيقونه حقيقية للسياحة البيئية في مصر .

يذكر أن جزر البحر الأحمر تعد موقعا مهما لتكاثر العديد من الكائنات البحرية النادرة، منها السلاحف الخضراء، وتحتوى على مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية نادرة الجمال، ويوجد بمحية وادى جمال عدد من الشواطئ الرملية، و العديد من البيئات الصحراوية والجبلية بالمحمية.