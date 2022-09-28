تنزانيا تستعيد خطها الساحلي بمليون شجرة مانجروف

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أطلقت الحكومة التنزانية حملة مدتها عام واحد بزراعة مليون شجرة مانجروف على طول الساحل التنزاني في دار السلام كجزء من خطة للحد من آثار تغير المناخ في البلاد.



وذكرت صحيفة (ديلي نيوز) المختصة في الشئون التنزانية أن المشروع يعتبر جزء من برنامج تبلغ قيمته مليوني دولار أمريكي تدعمه مؤسسة الأغا خان الدولية غير الهادفة للربح، التي تسعى إلى توفير حلول طويلة الأجل لمشاكل الفقر والجوع والأمية والصحة في أفقر مناطق جنوب ووسط آسيا وشرق وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية.



وقال روبرت مجانزي رئيس برنامج تغير المناخ والمرونة في مؤسسة الأغا خان إن 50 متطوعًا من طلاب المجتمع قاموا بزراعة 1500 شتلة مانجروف في غابة مجيمويما مانجروف في كيجامبوني دار السلام.



وكانت أشجار المانجروف على طول الساحل قد تأثرت سلبًا من جراء الأنشطة البشرية المتنامية التي تشمل بناء المستوطنات وإقامة المصانع، مضيفًا أن المشروع سيغطي دار السلام والساحل وليندي ومتوارا، وهي المناطق المطلة على المحيط الهندي.