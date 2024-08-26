اليوم السابع
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هيئة الدواء: توفير مجموعات دوائية جديدة كانت ناقصة بالأسواق

الإثنين، 26 أغسطس 2024 02:25 م
هيئة الدواء: توفير مجموعات دوائية جديدة كانت ناقصة بالأسواق هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه تم توفير مجموعات دوائية جديدة من التى كانت ناقصة بالسوق وسيتم ضخها بشكل سريع فى السوق .

وقال الدكتور الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية فى تصريحات لليوم السابع أن الهيئة تتابع بشكل دقيق مجريات السوق دعما للمريض المصرى .

وتابع: يتم فتح السوق الدوائى المصري والتوسع فى إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة، وذلك من خلال ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل فى السوق المصرى، وضمان مناسبتها لمعدلات الطلب والاستهلاك استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع.

وأضاف الدكتور ياسين رجائى: يتم استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج ومتابعة توزيع وتداول المستحضرات وأخيرا زيادة المثائ العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.


 







هيئة الدواء

الدواء المصرى

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