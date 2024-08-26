اليوم السابع
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هنا محيط السيد البدوى.. قلعة بيع الحمص والحلاوة والمشبك بالغربية.. فيديو

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:00 ص
هنا محيط السيد البدوى.. قلعة بيع الحمص والحلاوة والمشبك بالغربية.. فيديو حلوي المولد النبوي
الغربية - محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" تقريرًا مصورًا من داخل منطقة محيط مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لعرض حلوي المولد النبوي والحمص والحلاوة داخل تلك المنطقة والتي تعد قلعة صناعة وبيع الحلوي.

وتتضمن أعمال تطوير المنطقة: "تجديد الأرصفة بالانترلوك، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامى، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، رصف شارع داير السيد البدوى بالبازلت، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المبانى".

 

وأوضح اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أن المشروع يهدف فى المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالى ذو الطابع الإسلامى للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية.







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