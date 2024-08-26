هل يحمى لقاح الجدرى من الإصابة بـ"جدرى القرود"؟

كتبت إيناس البنا

مع استمرار انتشار حالات جدري القرود في الكثير من دول العالم، تحول سؤال الناس من "ما هو؟" إلى "كيف يمكنني حماية نفسي؟"، وكما اتضح قد يكون بعض كبار السن في الدول التي سجلت حالات إصابة محميين إلى حد ما من الفيروس بفضل التطعيم السابق، وهو لقاح الجدري.

التطعيم ضد الجدري يحمي أيضًا من جدري القرود، وفقا لتقرير موقع health فالأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الجدري منذ سنوات قد يكون لديهم بعض المناعة، أو على الأقل لديهم بعض الحماية ضد المرض الخفيف إذا أصيبوا بالعدوى.

تطعيم الأطفال ضد الجدري وحماية الأطفال من جدري القرود

حسب التقرير فأن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الجدري قبل التوقف عن استخدامه في عام 1972 ربما لا يزال لديهم بعض الحماية ضد فيروس جدري القرود ذي الصلة وفيروسات الأورثوبوكس الأخرى - ولكن ليس من الواضح تمامًا مقدار هذه الحماية، ووجد الباحثون أيضًا أن أولئك الذين تم تطعيمهم سابقًا ضد الجدري، والذين ما زالوا يصابون بجدري القرود، شهدوا انخفاض شدة المرض.

فعالية اللقاح وتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن لقاح الجدري فعال بنسبة 85% على الأقل في الوقاية من جدري القرود، وفقا لبيانات سابقة من أفريقيا.

كما بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حشد اللقاح ضد جدري القرود في ضوء الزيادة في الحالات، من خلال التركيز على أولئك الذين تعرضوا بشكل مباشر.

وقالت جينيفر ماكوينستون، نائبة مدير قسم مسببات الأمراض الخطيرة والأمراض في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الوقت الحالي، بينما نحن في المرحلة المبكرة من التحقيق في هذا الأمر، نعلم أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم أولئك الذين كانوا على اتصال بمريض معروف بجدري القرود".

استراتيجيات أخرى للوقاية من جدري القرود

حتى في غياب جهود التطعيم ــ وهو أمر من غير المرجح أن يحدث أيضا ــ لا تزال هناك طرق لتقليل خطر الإصابة بجدري القرود.

وبما أن الفيروس ينتشر من خلال الاتصال بحيوان أو شخص مصاب، أو المواد الملوثة بسوائل الجسم المصابة، فإن أفضل استراتيجية للوقاية هي تجنب الاتصال بأي حيوانات أو أشخاص أو مواد (الفراش، الملابس، المناشف) التي يمكن أن تكون مأوى للفيروس، وكما هو الحال مع العديد من الفيروسات الأخرى، فإن ممارسة النظافة الشخصية المناسبة أمر مهم أيضًا.



وهذا يعني غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام مطهر اليدين الذي يحتوي على الكحول بعد أي اتصال محتمل، بالإضافة إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية.

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لمرض جدري القرود - إما من خلال السفر أو الاتصال الوثيق بشخص مصاب - فيجب عليك التحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن وعزل نفسك عن الآخرين لتقليل خطر انتقال العدوى.