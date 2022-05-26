اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلجيكا تعتزم شراء 1250 جرعة لقاح ضد جدري القرود لتطعيم 625 شخصا

الخميس، 26 مايو 2022 11:06 ص
بلجيكا تعتزم شراء 1250 جرعة لقاح ضد جدري القرود لتطعيم 625 شخصا جدرى القرود
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الصحة البلجيكي "فرانك فاندينبروك" أن حكومة بلاده ستشتري 1250 جرعة من لقاح ضد جدري القرود تكفي لتطعيم 625 شخصا، والتي ستخصص في المقام الأول لمقدمي الرعاية الصحية.
 
وقال "فاندينبروك" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس - إن الوزارة ترغب في إعطاء هذه اللقاحات لمقدمي الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير لأنهم لم يستخدموا معدات الحماية الشخصية أو في حال وجود خطورة من مرض مزمن، مضيفة أن لقاح الجدري من الجيل الثالث "إم فانيكس تي إم" غير متوفر بعد في أوروبا.
 
وأضافت أن الدول تنتظر نتيجة المناقشات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتخصيص اللقاحات للدول الأعضاء، مؤكدة أنهم في انتظار الرأي حول استخدام التطعيم من المجموعة الوطنية للتحصين الفنية الاستشارية (إن آي تي إيه جي)، وأن بلجيكا قررت بالفعل الاشتراك في إجراء الهيئة الجديدة لإدارة الأزمات الصحية في الاتحاد الأوروبي (هيرا) وشراء مخزون صغير من اللقاحات.
 
وكانت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، حيث انتشر المرض في 14 دولة حول العالم، وقالت السلطات الصحية في بلجيكا مؤخرا إنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما، ويأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.
 
يذكر أن وسائل إعلام محلية في بلجيكا قد أفادت بأن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة "أنتويرب" الساحلية.
 

بلجيكا

جدرى القرود

الرعاية الصحية

لقاح ضد جدرى القرود


الموضوعات المتعلقة

بعد انتشار جدرى القردة.. الإجراءات الوقائية تعود لأوروبا مجددا.. بلجيكا تفرض الحجر الصحى الإلزامى وإسبانيا تطالب بارتداء الكمامة بعد أيام من خلعها.. ودعوات لمنع دخول المصابين عبر المطارات وتعزيز لقاحات الجدرى

الإثنين، 23 مايو 2022 04:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..إيقاف الحركة الجوية بمطار بغداد لسوء الأحوال الجوية.. البيت الأبيض: لا تغيير بسياسة أمريكا تجاه تايوان.. بلجيكا: إلغاء الزامية وضع الكمامة بوسائل النقل العام

الإثنين، 23 مايو 2022 12:00 م

بلجيكا تعلن إلغاء الزامية وضع الكمامة فى وسائل النقل العام اعتبارا من اليوم

الإثنين، 23 مايو 2022 09:42 ص

بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الصحى بسبب جدرى القرود

الأحد، 22 مايو 2022 07:15 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة