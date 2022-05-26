بلجيكا تعتزم شراء 1250 جرعة لقاح ضد جدري القرود لتطعيم 625 شخصا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير الصحة البلجيكي "فرانك فاندينبروك" أن حكومة بلاده ستشتري 1250 جرعة من لقاح ضد جدري القرود تكفي لتطعيم 625 شخصا، والتي ستخصص في المقام الأول لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال "فاندينبروك" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس - إن الوزارة ترغب في إعطاء هذه اللقاحات لمقدمي الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير لأنهم لم يستخدموا معدات الحماية الشخصية أو في حال وجود خطورة من مرض مزمن، مضيفة أن لقاح الجدري من الجيل الثالث "إم فانيكس تي إم" غير متوفر بعد في أوروبا.

وأضافت أن الدول تنتظر نتيجة المناقشات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتخصيص اللقاحات للدول الأعضاء، مؤكدة أنهم في انتظار الرأي حول استخدام التطعيم من المجموعة الوطنية للتحصين الفنية الاستشارية (إن آي تي إيه جي)، وأن بلجيكا قررت بالفعل الاشتراك في إجراء الهيئة الجديدة لإدارة الأزمات الصحية في الاتحاد الأوروبي (هيرا) وشراء مخزون صغير من اللقاحات.

وكانت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، حيث انتشر المرض في 14 دولة حول العالم، وقالت السلطات الصحية في بلجيكا مؤخرا إنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما، ويأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.

يذكر أن وسائل إعلام محلية في بلجيكا قد أفادت بأن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة "أنتويرب" الساحلية.