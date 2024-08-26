محافظ المنيا يتفقد إنشاءات محطة مياه العدوة بتكلفة 220 مليون جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

استكمل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولته بمركز العدوة، بتفقد محطة مياه العدوة الجديدة، والمقامة علي مساحة 6 أفدنة وبتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 80%، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال الانشائية بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التي تعوق تشغيل المحطات ودخولها الخدمة، فضلاً عن تحسين خدمات المياه وضمان وصولها بكفاءة إلى جميع المناطق.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المحطة والمدرجة ضمن المشروعات التنموية والخدمية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ستخدم ما يقرب من 15 الي 20 قرية ومن المقرر دخولها الخدمة قبل 30 ديسمبر 2024، وستعمل بطاقة 17 ألف م3/يومياً كمرحلة أولى، 34 ألف م3/يومياً كمرحلة ثانية، لتخدم بذلك المحطة 150 ألف نسمة كمرحلة أولي و300 ألف نسمة كمرحلة ثانية، مشدداً على ضرورة توفير مهمات ووسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري، واستكمال الأعمال والاهتمام بجودة التشغيل والعمل على إنهاء الأعمال في أسرع وقت للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الخدمة المقدمة للمواطنين.

أكد اللواء "كدواني" أن الدولة عازمة على اتخاذ كل ما يلزم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنه لا تراجع عن تحسين جودة مياه الشرب بقرى المنيا، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي على جهودهم المستمرة في خدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة انتظام سير العمل والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة بجميع المحطات.

وخلال الجولة ، استمع المحافظ الى طلبات وشكاوى أهالي عدد من قرى غرب العدوة، والتي جاءت بشأن ضعف المياه، مطمئناً إياهم باتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خطط فنية وهندسية تهدف إلى تحسين جودة ضخ مياه الشرب بتلك المناطق والقضاء على ضعف وانقطاع المياه بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المياه.

رافق المحافظ، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، عدد من نواب البرلمان، المهندس وليد سالم مدير المشروع، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.