تعرف على الفرص الصناعية بمنطقة وادى السرارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، انطلاقة صناعية واستثمارية جديدة وخاصة فى صناعات كربونات الكالسيوم بالمنطقة الصناعية بالسرارية من خلال تقديم التسهيلات لأصحاب هذه المصانع وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بطلبات الترخيص دون فرض قيود بيروقراطية أو بيئية معطلة، إلى جانب التوسع فى ترفيق المنطقة الصناعية بالسرارية من خلال إنشاء شبكة متكاملة من الطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، فى خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية المناطق الصناعية بالمنيا.

وأشار كدوانى، فى بيان اليوم، عقب لقائه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن خطة المحافظة فى الوقت الراهن تعمل على تحسين البنية التحتية للصناعات وتوفير فرص استثمارية واعدة تتسم بالتنوع لاستقبال الاستثمارات الجديدة والجادة ، وعودة عجلة الانتاج للدوران لتقليل فاتورة الاستيراد والسعى نحو التصدير، من خلال تهيئة المناطق الصناعية بعروس الصعيد لجعلها بيئة مثلى للنمو الصناعي والاستثمارى .

الجدير بالذكر، أن المنطقة الصناعية بالسرارية تأسست بقرار جمهوري رقم 358 لسنة2008، وهي إحدى المناطق الصناعية الرائدة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ، تقع على مساحة 22 ألف فدان، وتتميز المنطقة بتنوع صناعاتها، حيث تشمل مواد محجرية مثل كربونات الكالسيوم، الطوب الطفلي، الرخام، والإسمنت.