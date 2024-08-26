محافظ الغربية يتفقد مجمع تدوير القمامة فى دفرة ومحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ

الغربية محمد طارق

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفره ومحطة انتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا.

وذلك في إطار المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم، وحل المشكلات وتذليل العقبات، والحفاظ على معدلات الأداء على أفضل مستوى، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان ومحمود أبو سليم رئيس مركز ومدينة طنطا، المهندس أشرف الزيات مدير إدارة المخلفات بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد مجمع تدوير مخلفات القمامة في دفرة في إطار الارتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، فضلا عن متابعته الأعمال الجاريه في انشاء مصنع دفرة الجديد، الذي يتم انشاءه في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بطاقة استيعابية 1800طن.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل جاهدة للتغلب على مشكلة المخلفات حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة بصورة إيجابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً تقديمه كافه سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

واستمرت الجولة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم المشروع الذي يعد واحدا من أهم المشروعات الإنتاجية الضخمة على أرض المحافظة وسيحدث اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة، واوشكت المحطة على الانتهاء فتقام على مساحة 14 فدان و يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة انتاج 70 مليون بيضة في العام، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

واشاد محافظ الغربية بجهود القائمين على العمل، مشيرًا إلى أنه يعد إنجازًا يضاف إلى ملف الانجازات التي تتحقق على أرض المحافظة في مجال تطوير مشروعات الأمن الغذائي، والتي تتسق مع خطة الدولة وسعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، من البيض و التي يحتاجه المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية خاصة في ظل الظروف الحالية، ومن ثم تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.