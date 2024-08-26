محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

الغربية محمد طارق

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعا مع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام والمهندس محمد سالم مسؤول متابعة المشروعات القومية مجلس الوزراء، ومسئولى وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

جاء ذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشملها المبادرة بقرى مركز زفتى كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بكل المشروعات والأعمال النهائية، وكذا رصد أية ملاحظات، للعمل على تلافيها بشكل عاجل، للانتهاء من كل الأعمال ودخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في القريب العاجل.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف نهو مشروعات الصرف الصحي المتبقية (محطة رفع كفر غازي، محطة معالجة زفتى، محطة معالجة نهطاي، محطة معالجة شرشابة)، مشددا على ضرورة تلاشي وحل كافة الشكاوى الواردة للمحافظة الخاصة بمشروعات الصرف الصحي، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي لرصف الشوارع الداخلية والرئيسية وموقف الاعمال المتبقية بالمنشات والتي تتمثل في 11 وحدة طب أسرة و مركز شباب كفر الزيتون و مركز تنمية أسرة وطفل تضامن و العمارات السكنية، وتم التوجيه بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل بتلك المشروعات، مؤكدا أن هدف المشروعات هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على مضاعفة معدلات التشغيل لسرعة إنهاء المشروعات التي شارفت على الانتهاء وضرورة سرعة توفير التجهيزات والأثاث اللازم للمنشآت فور نهوها من أجل دخولها الخدمة على الفور، واستفادة المواطنين بها، موضحاً أن المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجاري تنفيذها هى أساس النجاح، حيث تهدف المتابعات الميدانية دفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم، وحل المشكلات وتذليل العقبات، والحفاظ على معدلات الأداء على أفضل مستوى.

وأشاد المهندس محمد سالم متابع مشروعات مجلس الوزراء بجهود المحافظة في اعتلاء نسب التنفيذ والانتهاء من العديد من القطاعات بحياة كريمة.

وأعقب ذلك اجتماع موسع بحضور كافة الجهات التنفيذية والشركات والهيئات لعرض الموقف التفصيلي لكافة المشروعات ونسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية.

وأكد الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ان الفترة المقبلة ستشهد نهو العديد من المشروعات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والتي غيرت وجه الريف المصري، لافتًا إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين جميع الأجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.