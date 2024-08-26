محافظ الأقصر يفتتح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع فى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع، وذلك خلال جولته بمركز ومدينة إسنا لمتابعة سير الأعمال بالمجمع، ضمن استمرار نجاحات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، واستمع للموظفين العاملين بملفات تقنين الأراضي والتصالح، كما استمع لمطالب المواطنين المتضمنة رصف الطرق الرئيسية المؤدية لجهات الخدمات الحكومية لضمان سير سيارات الأجرة بها.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن المجمعات الخدمية تستهدف التيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات الجهات الآتية: وحدة محلية قروية، تضامن اجتماعي، بريد، سجل مدني، شهر عقاري، مجلس محلي شعبي، بالإضافة إلى خدمات المركز التكنولوجي الخاصة بإجراءات التصالح فى قضايا البناء وتقنين أوضاع الأراضي.

وطالب محافظ الأقصر للإسراع فى أنهاء كافة إجراءات التصالح للحصول على "نموذج 7 تصالح"، وهو بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالف التي تم التصالح عليها، لضمان حق الدولة وحق المواطن بما يتماشى مع اللوائح والقوانين، حيث أنه تم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية النواصر التابعة للوحدة المحلية لقرية النجوع لخدمة قري النجوع قبلي والنجوع بحري وتوابعها علي مساحة 430 م2 ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة إجمالية حوالي 9 مليون جنيهاً، ورافق محافظ الأقصر فى جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا.

كما قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولات لمتابعة سير أعمال مشروع محطة معالجة صرف صحي كيمان المطاعنة، وذلك بمرافقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، وذلك فى ضوء تفقد أعمال المشروعات القومية وخاصة مشروعات الصرف الصحي، باعتبارها ذات أهمية قصوى لخدمة المواطنين على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

واستمع محافظ الأقصر لشرح اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حول المحطة المقامة بطاقة تصميمية 21 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 30 ألف م3/يوم، والتي تستهدف خدمة تجمع قروى الكيمان بعدد 5 قرى وتوابعها (الكيمان، الغريرة، طفنيس، اصفون، توماس 3 )، وتوصيلها بخدمة الصرف الصحي المتكامل، بدعم وتمويل بنك التنمية الأفريقي.

وأشار المهندس عبد المنعم حماد مدير المشروعات للشركة المنفذة للمشروع إلى أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية لضمان اقصى استفادة من المياه وعدم إهدارها، مؤكداً أن أعمال المشروع تسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة بنسب تنفيذ بلغت 60% على أن يتم نهو أعمال المشروع مايو 2025، وتم عرض فيديو توضيحي لآليات عمل المشروع بمجرد بدء تشغيله.

وجاءت توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة تكثيف أعمال المشروع لضمان بدء التشغيل الفعلى للمشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بضرورة إنهاء أعمال الروافع ومحطات الانحدار وشبكات المنازل ومصادر التيار الكهربائي بالتوازى مع أعمال المحطة لضمان عدم تعطل الأعمال وسرعة تشغيل المحطة ليشعر المواطن بقيمة المشروعات الخدمية، والتى تعمل الدولة جاهدة لتنفيذها للتيسير على المواطنين ومنحهم الحياة الكريمة اللائقة، واستمع محافظ الأقصر لمطالب الأهالى بشأن مد وصلات تيار كهربائي لترفيق عدد من المزارع الانتاجية لخدمة مواطنى المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب.



جانب من افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع



فرحة افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع في مدينة إسنا



لقاء المحافظ مع الموظفين بمجمع خدمات المواطنين



مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع فى إسنا