محافظ الأقصر يتفقد مجمع الإنتاج الداجنى فى الظهير الصحراوي بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة لتفقد مجمع الإنتاج الداجنى فى الظهير الصحراوى بمدينة إسنا، وذلك بمرافقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، وذلك فى ضوء جهود الدولة لدعم مختلف أوجه الاستثمار فى جميع المجالات، ووفقاً للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع الحكومى لمستثمرى القطاع الخاص من خلال تيسير الإجراءات لتشغيل المشروعات المختلفة لتوفير فرص عمل للشباب.

والمشروع تابع لوزارة الزراعة بقرار تخصيص عام 2018، ومقام على مساحة 657 فداناً بطاقة إنتاجية 22 مليون طائر في السنة مقسمة على 6 دورات، وسيضم المشروع مستقبلاً مصنعا للعلف بطاقة إنتاجية 30 طنا بالساعة، ومجزر آلي بطاقة 10 الاف طائر فى الساعة، والمشروع به عدد 6 محطات والمحطة بها 12 عنبر للطيور بسعة 30 الف طائر فى العنبر، والعنبر عبارة عن هيكل معدني معزول ويوجد بالمشروع مبنى إداري ومباني سكنية للعمال.

وقد شهد المشروع إنتاج أربع دورات حتى الآن منذ افتتاحه، والمشروع يوفر 2000 فرصة عمل للشباب، حيث أن محطة الإنتاج الداجنى مقامة على مساحة 660 فدان مقام بالمرحلة الأولى 4 محطات سعة المحطة الواحدة 300 ألف طائر بإجمالى مليون و200 ألف طائر، بتكلفة إجمالية للعنبر 2 مليون و300 ألف، وتكلفة إجمالية 10 عنابر بحوالي 20 مليون جنيه، وتوجد بالخطة إنشاء مصنع علف ومجزر لإستكمال الإنتاج بصورة جيدة.

ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع، نظراً لضخامة المشروع وجدية القائمين عليه لتقديم منتجات دواجن ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، كما أن المشروع يوفر المزيد من فرص العمل للشباب من الأقصر والمحافظات المجاورة.

وأكد المحافظ على تكاتف كافة جهود الجهات الحكومية المنوطة للتيسير على مستثمرى القطاع الخاص ، لجذب المزيد من الاستثمارات لمحافظة الأقصر خاصة وأنها تتمتع بموقع جغرافي يتوسط محافظات الصعيد، كما أنها تحتوي على العديد من الأنشطة الاقتصادية ذات التنافسية فهي تتسم بقطاع زراعي نشط نتيجة مناخها المثالي للتنوع الزراعى، لذلك لابد من دعم وتنوع مصادر الدخل الأمر الذى سينعكس بالنفع على مواطنى المحافظة، حيث جاء ذلك على هامش جولة محافظ الأقصر بمركز ومدينة إسنا لتفقد سير أعمال المشروعات القومية والتنموية.



تفاصيل مشروع مجمع الانتاج الداجنى باسنا



جولة المحافظ بمجمع الإنتاج الداجنى فى الظهير الصحراوي



جولة بمجمع الإنتاج الداجنى فى الظهير الصحراوي بمدينة إسنا



متابعة مجمع الإنتاج الداجنى فى الظهير الصحراوي بمدينة إسنا