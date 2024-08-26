محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام ويوجه بعلاج طفل على نفقة المحافظة

أسيوط - هيثم البدرى

‏تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مستشفى الإيمان العام خلال جولة ليلية، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية اليومية التي يجريها للمستشفيات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وإسلام عوض مستشار المحافظة لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام الاستقبال العام والطوارئ ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 31 حضانة وتفقد أيضا العناية المركزة وعناية القلب وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفى، كما أجرى حوارات مع المرضى والمترددين على المستشفى لاستطلاع أرائهم في الخدمة المقدمة لهم وتفقد قسم العظام وأمر بعلاج حالة أحد الأطفال يحتاج إلى عملية جراحية وتركيب شرائح على نفقة المحافظة أو التأمين الصحي إذا كان لديه بطاقة تأمين صحي.

كما تفقد الصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واستفادة المستشفى من شحنات الأدوية التي تم توفيرها بمخازن مديرية الصحة لتوزيعها على المستشفيات لدعم منظومة الأدوية ومواجهة أية نواقص.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطئمنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.