اليوم السابع
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محافظ أسوان يفتتح معرض "الأدوات المدرسية" بتخفيضات 30%.. صور

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:36 ص
محافظ أسوان يفتتح معرض "الأدوات المدرسية" بتخفيضات 30%.. صور محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، معرض " الأدوات المدرسية " بشارع المطار، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن وذلك فى حضور عدد من الأعضاء برئاسة مجدى حسيبو أمين الحزب بأسوان ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتنفيذية.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، حرص المحافظة لافتتاح سلسلة من المعارض بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية بتخفيضات مناسبة تصل إلى 30 % وذاك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل الأسر ، وخاصة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025، ليتم توفير المستلزمات المدرسية المختلفة لأبنائنا الطلاب بالجودة وبسعر المصنع.

وفى السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة افتتاح معارض مماثلة للأدوات المدرسية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى المحافظة من المعروضات والتخفيضات المتميزة عليها.

المعرض
المعرض

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

محافظ أسوان يتفقد المعرض
محافظ أسوان يتفقد المعرض

 

معرض مستقبل وطن
معرض مستقبل وطن

 

المحافظ يتفقد المستلزمات
المحافظ يتفقد المستلزمات

 







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