محافظة الجيزة تضبط 145 سيارة سرفيس تقسم الطريق وغير ملتزمة بالتعريفة

كتبت – مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الدورية المفاجئة على المواقف والطرق لضبط منظومة السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وبخطوط السير المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي خلال حملات تمت على مدار الأسبوع، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط 145 سيارة مخالفة غير ملتزمه بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير المحددة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط 70 سيارة مخالفة بالقطاع الشمالي شملت مناطق "الكيت كات والوراق وأوسيم" ، و25 سيارة بمناطق "أول فيصل والعشرين والطالبية وترسا وخاتم المرسلين والمشابك" لتقطيع خطوط السير وعدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة، و15 سيارة مخالفة بمناطق "ترسا واللبيني والمريوطية" لتقطيع خطوط السير وعدم الالتزام بالمواقف القانونية المحددة، و20 سيارة بمناطق "شارع السودان ومترو الجامعة والمنيب" لعدم الالتزام بخطوط السير، و15 سيارة مخالفة بالحوامدية لعدم الالتزام بخطوط السير والانتظار بالمواقف العشوائية.

ونوهت محافظة الجيزة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوي وبلاغات المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01016050453.



جانب من حملات جهاز السرفيس



حملة لجهاز سرفيس الجيزة



ضبط سيارات سرفيس مخالفة بالجيزة



حملات للتأكد من التزام سيارات السرفيس بتعريفة الركوب