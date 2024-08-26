قوافل بيطرية وندوات إرشادية بإدارات الطب البيطرى فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية، عن تنظيم قوافل بيطرية بناحية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين، وكفر الوكالة التابعة لمركز شربين، بحضوره، بالإضافة إلى لجنة بإدارة ميت غمر البيطرية تم فيها فحص وعلاج، وتحصين الحيوانات من مختلف الفصائل، وتنظيم ندوة إرشادية تتناول أهمية التحصينات الدورية للماشية بإدارة دكرنس.

وقامت الدكتورة الشيماء منصور طنطاوي، رئيس قسم الإرشاد بإدارة دكرنس البيطرية بعمل ندوة إرشادية بإدارة التعاون الزراعي بدكرنس عن التحصينات الدورية مثل: التحصين ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، ومرض الجلد العقدي، ودورها في رفع مناعة الحيوان، وتحسين الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى أهمية التوعية بضرورة التأمين، ومميزاته بحضور عدد من الموظفين، والمربين، وتم الرد على كثير من التساؤلات بمشاركة الدكتورة هويدا توفيق أحمد، بقسم التأمين.

كما توجهت لجنة من المديرية في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع تحت إشراف الدكتور أسامة الشايب، مدير إدارة الوقاية بعضوية كل من: الدكتورة نشوى عبد الكريم، طبيب أول إدارة الوقاية، والدكتورة مروة عبد السلام، طبيب الإرشاد إلى إدارة ميت غمر لمتابعة أعمال التحصين في اللجان التابعة لها.

وحضر فعاليات القافلة الدكتور محمد جبر، وكيل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، ونقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية الدكتور ممدوح سليمان، والدكتورة أميرة همام، والدكتورة إيمان سماحة من ديوان المحافظة، ونخبة من أساتذة الجامعة الدكتور ممدوح سعيد، والدكتور حلمي كمال، والدكتور محمود عبدالحكيم، والدكتورة شيماء صلاح، والدكتورة حنان صلاح، والدكتورة نيرة عبد الله، وأطباء، ومعاوني إحدى الجمعيات الخيرية، وأطباء إدارة شربين البيطرية، وأطباء ومعاوني وحدة كفر الوكالة البيطرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور أحمد السباعي، مدير عام الوقاية، والدكتورة منال إمام، مدير إدارة الإرشاد، وتحت إشراف الدكتورة مرفت الصياد، مدير إدارة دكرنس البيطرية.



جانب من القافلة الطبية البيطرية



جانب من الندوة الإرشادية البيطرية



جانب من فعاليات القافلة البيطرية



جانب من القافلة البيطرية كفر الوكالة



جانب من فحص الأشعة للماشية بالقافلة البيطرية



جانب من الندوة الإرشادية البيطرية بدكرنس



جانب من فعاليات القافلة البيطرية المجانية



جانب من حملة التحصين بميت غمر



القافلة الطبية بالمقاطعة