ندوات للطب البيطرى فى الأقصر للتوعية بتحصين الماشية ضد الأمراض.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، دعم دورى لأصحاب المواشي حول القرى والنجوع عبر ندوات توعية إرشادية، ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه، كلف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، باستمرار الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية تزامناً مع فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2024، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، حيث قامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى، من إدارة أرمنت البيطرية بعمل الندوة الإرشادية البيطرية بوحدة طب الأسرة بحاجر الرزيقات، وتم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية.

وقامت أيضاً الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية بعمل الندوة الإرشادية البيطرية بالوحدة الزراعية بأرمنت الحيط، تم خلالها التوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية، والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، وتوعية الحضور بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، فضلا عن توعيتهم بأهمية التلقيح الصناعى للحيوان ومميزاته، بجانب تعريف الحضور بمرض حمى غرب النيل والتوعية بطرق الوقاية من المرض، وكذلك توعية الحضور بأهمية وكيفية الحصول على كوب لبن صحى آمن خالى من المسببات المرضية، والتوعية بطرق الوقاية من الأمراض المشتركة.



ندوات بالأقصر حول ضرورة تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع



فعاليات ندوات للطب البيطرى في الأقصر حول ضرورة تحصين الحيوانات



الندوات التوعوية لأصحاب الحيوانات فى قرى الأقصر

جانب من ندوات توعية أصحاب المواشي فى الأقصر