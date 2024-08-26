اليوم السابع
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قرار مهم من وزارة التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين.. تفاصيل

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:47 م
قرار مهم من وزارة التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعانة بالعاملين بالمدارس والإدارت والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عالي وتربوي لسد العجز، مشددة على ضرورة الاستعانة بالعاملين في المدارس أو الإدارات او المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوى لسد العجز بالمدارس وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، وذلك لحين استيفاء متطلبات إعادة التعيين على وظيفة معلم.

جاء ذلك في اطار التوجيهات الصادرة فيما يخص منح الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة سد عجز المعلمين في المديريات التعليمية، وايماءا بالموافقة من وزير التعليم.

قرار التعليم
قرار التعليم

 







وزارة التربية والتعليم

سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس

قرار مهم من التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين



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