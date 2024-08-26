اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء وقرى بيلا بكفر الشيخ غدا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:48 م
فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء وقرى بيلا بكفر الشيخ غدا محطة كهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت هندسة كهرباء بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول "4، 3"، بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، غداً الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك لأعمال إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

كما حددت هندسة كهرباء بيلا، المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي، منطقة الزراعة، ومنطقة استاد بيلا الرياضي، ومغذي قرية إبشان، ومغذي قرية أبوبدوي، وتوابعهما.

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات ونقل الكابلات وأعمال ترميم مباني المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

 







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