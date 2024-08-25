فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة.. وتأثر عدد من الأماكن بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة؛ لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها على مدار يومين هي:

- في يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار الكهربي في نطاق امتداد شارع جيهان من حي الجامعة بالمنصورة.

- وفي يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي في نطاق شارع منتصر المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة.

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ وذلك حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.



