طالب بهندسة المنوفية يبتكر روبوت يحصد الأشجار فى دقيقة.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالب محمد أحمد سلامة الحاصل المركز الأول فى مسابقة IDC ROBOCON 2024: The Coconut Kingdom* فى المناظر الطبيعية الخصبة فى ولاية كيرالا، "أرض جوز الهند"، تتشابك تقنية روبوكون 2024 مع التقاليد، والتى كانت مقيمة بدولة الهند بمشاركة 10دول من كبار دول العالم.

ويقول محمد أحمد سلامة الفائز بالمركز الأول، أن مسابقة IDC Robocon حدث تعليمى أقيم منذ عام 1990 لتعزيز وتطوير الإبداع والتكنولوجيا والخبرة الدولية للمهندسين الشباب فى المستقبل كل عام، تتناوب المسابقات التى تستضيفها الجامعات فى مختلف أنحاء العالم.





ويشير طالب كلية الهندسة الالكترونية بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى أنه تشارك فرق دولية من الطلاب فى المسابقة، حيث يقومون بتصميم وبناء روبوتات يتم التحكم فيها عن بعد، IDC ليست مسابقة بين دولة أو جامعة ضد أخرى، بل هى تمرين على التواصل والتعاون بين الطلاب والأساتذة والمعلمين من مدارس الهندسة المختلفة المشاركة.

وتابع، أن الأهداف الرئيسية لمسابقة التصميم الدولية، هى محاكاة الإبداع وتطبيق المعرفة النظرية فى الممارسة والتعاون بين البلدان والاستمتاع. تكون المسابقة عبارة عن 12 يوما يستخدم الطلاب الموارد المتاحة لتصميم روبوت خلال فترة المسابقة ويتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة فى اليوم الأول من المسابقة حيث أن الطلاب لا يكون عندهم علم بأى تفاصيل مسبقا.

وتعد مسابقة التصميم الدولية هذا العام، هى النسخة الرابعة والثلاثين، التى تستضيفها جامعة أمريتا بالتعاون مع قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات داخل مختبرات التكنولوجيا الإنسانية (HuT) فى الحرم الجامعى فى أمريتابورى.

وأشار، إلى أن المسابقة تحدى حصاد جوز الهند صمم المشاركون روبوتات متحركة قادرة على التنقل عبر منحدرات ذات مستويين للوصول إلى أشجار جوز الهند الموضوعة بشكل استراتيجى داخل الساحة. يجب أن تتسلق هذه الروبوتات المنحدرات بمهارة، وتمد أو تستخدم آليات متكاملة لقطف جوز الهند الناضج بعناية، وإسقاطه بأمان على الأرض، ومحاكاة عملية حصاد فعالة وآمنة.

المشاركة المصرية ممثلة من فريق Robocon Menoufia University المكون من أربع طلاب من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وبمرافقة،أيمن السيد أحمد السيد عميرة، عميد الكلية وهم: المهندس خالد عبدالحميد رشاد سلامة، وشارك عن بعد بنظام الاونلاين لتعذر تصريح السفر، المهندس محمد أحمد سلامه احمد مرزوق شارك بالحضور فى الهند، المهندس أحمد سامى عبدالقوى أبو عساكر شارك بالحضور فى الهند، المهندس كريم محمد فرج محمد أبو مشرفه شارك بالحضور فى الهند، عمل أعضاء الفريق ومساعدتهم معا طوال الوقت وتوفير الدعم من قبل مشرف الفريق عميد الكليه، أيمن السيد عميرة خلال فتره المسابقه وقد حصل المهندس محمد أحمد سلامه أحمد مرزوق المركز الأول وحصل المهندس خالد عبدالحميد رشاد سلامه المركز الثالث وجائزه أفضل تصميم نظير حصول روبوت الاونلاين على العلامة الكاملة فى النقاط المجمعة.