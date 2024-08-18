الهندسة الإلكترونية بمنوف تفوز بالمركز الأول والثالث عالميا فى مسابقة بالهند

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن فريق من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف قد شارك قى مسابقة Robocon IDC24 والتى أقيمت في دولة الهند بكلية الهندسة في جامعة Amrita Vishwa Vidyapeetham وتضم المسابقة فرق من 10 جامعات من دول مختلفة هى: جمهورية مصر العربية (Menoufia University)، الولايات المتحدة الامركية (MIT)، كوريا الجنوبية (Seoul National University)، الصين (Tsinghua University & Zhejiang University & Shanghai Jiao Tong University)، اليابان (Tokyo Institute of Technology & Tokyo Denki University)، الهند(Amrita Vishwa Vidyapeetham)، تايلاند (Chulalongkorn University)، المكسيك(Instituto Politécnico Nacional ESIME Zacatenco)، سنغافوره (Singapore University of Technology & Design)، البرازيل(Universidade de São Paulo)، حيث تكونت المسابقة من 8 فرق من جنسيات مختلفة، وتم توزيع طلاب كلية الهندسة الإلكترونية على ٤ فرق منهم، وتمكن فريق الطالب محمد أحمد سلامه مرزوق من الفوز بالمركز الأول عالمياً، وحصل فريق الطالب خالد عبدالحميد رشاد سلامة علي المركز الثالث عالميا وأيضا جائزة أفضل تصميم.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الجديد الذى يضاف إلى قائمة إنجازات الجامعة على المستوى العالمى، لافتا إلى أن كلية الهندسة الإلكترونية من الكليات المتميزة والمنفردة فى تخصصاتها على مستوى الجامعات المصرية والعربية، مشيدا بالمستوى العلمى والابتكارى للطلاب، وقدرتهم على التنافس مع مختلف دول العالم وتحقيق أفضل مراكز على كافة المستويات، وتمثيلهم المشرف للجامعة ولجمهورية مصر العربية فى المحافل الدولية خاصة فى مسابقة من أهم المسابقات على مستوى العالم وهى الروبوكون والتى يتم تنظيمها سنويا منذ عام 1999 وهى خاصة بطلبة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية بدول آسيا والباسيفيك بمشاركة مصر، حيث تهدف المسابقة إلى بناء ودعم أواصر الصداقة والتفاهم بين الشباب ذوي الميول المتشابهة الذين ستكون لهم الريادة في هذا المجال التقني في المستقبل، وتعقد المسابقة طبقا لمجموعة من القواعد والقوانين التي تتغير من عام لآخر، حيث تقوم الدولة المضيفة باختيار موضوع المسابقة وشروطها، ويتسابق الطلاب المشاركون مع أقرانهم من الدول الآخرى في بناء روبوت أو أكثر حسب شروط المسابقة، مستخدمين مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم التقنية.

وأكد رئيس الجامعة على دعمه الكامل لجميع الطلاب المبتكرين والمتميزين الذين يملكون المهارات التى تؤهلهم لتحقيق نجاحات متميزة، وأهمية توجيه قدراتهم بما يخدم رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، والتوجهات التى يدعو إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانطلاق بقوة إلى عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موجها التهنئة للطلاب الفائزين المتميزين، ومؤكدا أنه سيتم تكريمهم على هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف الدكتور أيمن عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية، والذى رافق الفريق خلال فعاليات المسابقة بدولة الهند، أن المسابقة تقوم علي إيجاد حلول لمشاكل حياتية باستخدام تكنولوجيا الروبوتات وكان التحدي هذا العام هو إيجاد حل لواحدة من اهم المشاكل في دول شرق اسيا وهي حصاد ثمار جوز الهند بسبب الخطورة التي تمثلها هذه المهنة والنقص في عدد العمال، حيث قامت جميع الفرق المشاركة بتصميم ٣ روبوت منهم 2 روبوت علي أرض الواقع واحد خاص بحصاد ثمرة جوز الهند، والثانى خاص بتجميع الثمار، والروبوت الثالث في الواقع الافتراضي في بيئه تحاكي الواقع ويحتسب نقاط الثلاث روبوتات مغا، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة ٦٤ مشارك من مختلف الجنسيات والجامعات.

وضم فريق كلية الهندسة الإلكترونية 4 طلاب يرافقهم عميد الكلية وهم: خالد عبدالحميد رشاد سلامه، محمد أحمد سلامه مرزوق، أحمد سامي عبدالقوى أبو عساكر، كريم محمد فرج أبو مشرفه.

وأشار الدكتور أيمن عميرة، إلى أن طلاب الكلية قد حصلوا على مراكز متعددة خلال مشاركتهم على مدار الأعوام السابقة حيث حصل الفريق على المركز الثانى عالمياً فى IDC 2014 ، IDC 2015، IDC 2023 ، وحقق المركز الأول عالميا فى IDC 2016 ،IDC 2017 ،IDC 2019.