ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة العسل وزيوت الشعر بحدائق أكتوبر يقلد علامات تجارية

كتبت – مرام محمد

كثفت مديرية التموين بالجيزة، حملاتها الرقابية على المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، للعمل على ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواءً في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية في بيان لها، شن إدارة تموين 6 أكتوبر، برئاسة سامية مدير الإدارة، وبالاشتراك مع جهاز حدائق أكتوبر، حملة بمنطقة حدائق أكتوبر، المنطقه السابعة، داهمت خلالها مصنعًا لتعبئة العسل وزيوت الشعر، يقوم بتقليد علامات تجارية مشهورة ويروجها من خلال الإنترنت.

وأشارت مديرية التموين بالجيزة، إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على أكثر من 1000 عبوة منتج نهائي، تزن حوالى نصف طن عسل نحل وزيوت شعر، وتحرير محضر بالواقعة، لعدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط التجاري.

يُذكر أن تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن، كشف مؤخرًا عن ضبط 2221 قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت 53 طن لحوم وأسمدة و120162 وحدة مواد غذائية و88308 لتر زيت وسولار.