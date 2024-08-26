شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزل فى عبسان الكبيرة شرق خان يونس

محمد جمال

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين انتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا فى عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وشهد محيط منطقة الكتيبة والمربع 128 بمدينة خان يونس قصفا مدفعيا من جيش الاحتلال بقطاع غزة.

وفى اليوم الـ325 للحرب على غزة، استمر جيش الاحتلال بارتكاب مجازره فى القطاع فى حين ما يزال السجال بينه وبين حزب الله بشأن نتائج الهجوم الواسع الذى شنه الحزب على أهداف إسرائيلية فجر أمس كرد أولى على اغتيال القائد فؤاد شكر.

وفى حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلى بخسائر جديدة مع احتدام المعارك وسط قطاع غزة وجنوبه، قصفت كتائب القسام جنوب تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة إم 90".