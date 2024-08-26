خطوات الحصول على رخصة تركيب مصعد من المركز التكنولوجى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب طلب للحصول على رخصة تركيب مصعد، وخطوات وإجراءت الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- في حالة المباني التي تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف تركيب المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة من ترخيص البناء.

- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات الممصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

- مقايسة تتضمن الأعمال.

- توكيل رسمي مقدم.

- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد رسم معاينة.

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

- سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب مصعد.

وتتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد.