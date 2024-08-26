حياة كريمة.. الكشف على 825 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

اختتمت القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمنشية مبارك بأبو صوير البلد في مركز ومدينة أبوصوير التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 825 مواطنا على مدار يومين حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول 359 مواطن، بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني 466 مواطنا من خلال 6 عيادات تخصصية (الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، جلدية، أمراض مزمنة)، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 216 مواطنًا بعيادة الباطنة و162 مواطنًا بالجراحة، و62 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 30 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 209 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 46 حالةً، بينما استقبلت 81 حالة بعيادة الأسنان 4 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

