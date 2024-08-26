حماية وتنمية الثروة السمكية يطلق ثاني تدريب "نظم تفريخ أسماك المياه العذبة"

كتبت أسماء نصار

انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبى الثانى لهذا العام بعنوان "نظم استزراع وتفريخ أسماك المياه العذبة" برعاية اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى بجهاز حماية وتنمية البحيرات، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة 2030 ورؤية القيادة السياسيه للاستثمار فى الشباب وتأهيلهم وتدريبهم باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لخلق جيل جديد، وبناء صف ثانى مؤهل ومدرب على أحدث الاساليب العلمية والتكنولوجية فى مختلف قطاعات الدولة .

كشف فرحات عن أهمية الدور الذى يقوم به الجهاز فى الاعداد والتنفيذ لهذه السلسلة من البرامج التدريبية المجانية فى الوقت الحالى قائلا أن البرامج التدريبية المقدمة للطلاب والطالبات تعتبر فرصة قيمة لدعم العملية التعليمية بالجامعات والجهات العلمية والبحثية وايضا لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدربين لتكوين رؤية مستقبلية سليمة قائمة على الممارسة الايجابية والمعرفة الحقيقية للتقنيات الحديثة وذلك بهدف تأهيل الشباب ليصبحوا قادرين على العمل بدقة وكفاءة فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية .

واضاف أن الجهاز قادر على توفير الخبرة والمشورة والمساهمة فى تقديم التقنيات الحديثة فى عمليات الاستزراع السمكي وذلك عبر المحاضرات التى يقدمها نخبة من الاساتذة والمحاضرين والتطبيق العملى لها من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمواقعنا الانتاجية .

واكد فرحات أن الجهاز يسعى نحو تطوير العملية التدريبية وضمان استمراريتها من خلال التواصل الدورى مع طلاب وخريجى الجامعات وكليات الثروة السمكية وايضا العاملين تحت مظلة القطاع لرصد احتياجاتهم التدريبية فى مختلف المجالات التى تتبع الثروة السمكية حتى يمكننا تحقيق المستهدف من هذه الدورات وهو تدريب وتاهيل اكبر عدد من الشباب وتقييمهم ومنحهم شهادات معتمدة من الجهاز .

وشدد على اهمية التدريب العملى موجها دعوة لجميع الطلاب والمهتمين بالثروة السمكية للتطبيق العملى فى مواقعنا الانتاجية مؤكدا أن الجهاز على اتم استعداد لاستقبال الجميع وخاصة خريجى كليات الثروة السمكية لتأهيلهم لسوق العمل .

بدأت فعاليات اليوم الأول للدورة بمحاضرة الدكتور صلاح كمال استاذ انتاج الاسماك بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بعنوان "نظم الاستزراع السمكى بالمياه العذبة " تحدث فيها عن انواع ونظم الاستزراع السمكى المختلفة واهميتها منها نظام الاستزراع السمكى النمطى ونظام الاستزراع السمكى شبه المكثف وايضا كيفية انشاء الاحواض الترابية ومحاضرة للدكتورة امانى احمد مدير عام الادارة العامة للشئون البيطرية تحدثت فيها عن صحة الأحياء المائية وجودة المنتجات السمكية .

أضافت المهندسة امل فؤاد مدير عام الادارة العامة للتطوير والارشاد بالجهاز اننا اليوم نشهد اولى فعاليات البرنامج التدريبى الثانى والتى ستستمر على مدار 5 ايام يحاضر فيها نخبة من الاساتذة والمحاضرين من داخل الجهاز وخارجه .

أضافت أنه يتم الاهتمام بالتدريب العملى لتحقيق اقصى استفادة ممكنه لذا تم تنظيم زيارتين للتدريب العملى بالمواقع الانتاجية التابعة للجهاز وهم المفرخ السمكى بالعباسية حيث يصطحبهم المهندس فخرى عياد مدير ادارة المفرخات بالجهاز للتعرف كيفية اختيار الأمهات الصالحة للتفريخ وطرق التفريخ المختلفة، وايضا زيارة لمزرعة الزاوية بكفر الشيخ يتحدث فيها الدكتور محمد زيدان رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا التابعة للجهاز عن اهم العوامل المؤثرة على معدل التحويل للاسماك .

وتتضمن الدورة التدريبية محاضرة للدكتور أحمد سنى رئيس الادارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز حول دور الاستزراع السمكى فى خطة التنمية المستدامة 2030 وتنتهى فعاليات الدورة بالحديث عن جودة المزارع السمكية.