تنبيه هام من وحدة مدارس النيل المصرية بشأن المناهج الدراسية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

طالبت وحدة مدارس النيل أولياء الأمور عدم الانسياق خلف أية شائعات من شأنها إحداث البلبلة وإشاعة القلق في نفوسهم، حيث دأب البعض على الادعاء بانفرادهم بمناهج مدارس النيل دون غيرهم من أولياء الأمور، وهذا محض افتراء، حيث إن نواتج التعلم يتم إرسالها عبر المنصات الشرعية للمدارس لكل أولياء الأمور دون تفريق أو تمييز لأنه حق أصيل لأبنائنا الطلاب وبالتالي لا يحق لأحد أيا كان أن يدعي حصوله على امتيازات في شكل نواتج تعلم إضافية أو ما شابه ذلك، ونحن على ثقة في وعي أولياء الأمور الذين يحاربون مثل هذه الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض للترويج لنفسه أو لتحقيق امتيازات أو مكاسب على حساب أولياء الأمور.

تعتبر مدارس النيل نقطة مضيئة فى التعليم من قبل الجامعى بمنظومة التربية والتعليم، حيث تعمل الدراسة فيها على تخريج طلاب يتحدوث اللغات بطلاقه جيدة مؤهلين للتعامل مع التحديات المستقبلية وأيضا لديهم انتماء لبلدهم مصر مع بناء شخصية سوية قادرة على التعايش والتعامل مع الآخرين قادرة على بناء وطنهم مصر الحبيبة.

وخرجت شركة مصر للإدارة التعليمية والتى تدير مدارس النيل المصرية الدولية 170 طالبا كأول دفعة التحقت بمدارس النيل الدولية المصرية، من 5 مدارس.

قدم طلاب مدارس النيل المصرية الدولية خلال حفل تخرجهم فقرات فنية مبهجة، حيث احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخريج أول دفعة التحقت بمدارس النيل الدولية المصرية عام 2010، وتضمن أكثر من 200 طالب وطالبة من 5 مدارس، وتعد هذه الدفعة هى الدفعة الثامنة التى التحقت بالمدارس منذ مرحلة رياض الأطفال.

وشهد الحفل قيام الدكتور أحمد ضاهر ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التهنئة للطلاب الخريجين، مشيدا بمستواهم العلمى فى اللغة الإنجليزية والفرنسية والثقافة، كما قام نائب الوزير يمنح الخريجين شهادات التخرج.

قال العميد طارق الباز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، إن مدارس النيل هى أول مدارس مصرية تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج كما تعمل المدارس على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال فريق عمل على أعلى مستوى تقودهم شركة مصر للإدارة التعليمية، كما تم توقيع مجموعة من البروتوكولات لتوفير منح للطلاب خريجى مدارس النيل المصرية الدولية فى كبرى الجامعات.

قالت الدكتورة أمانى الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم العضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، إن تخريج الدفعة الثامنة من مدارس النيل المصرية، وهى دفعة محظوظة وهى أول دفعة التحقت بمدارس النيل منذ 14 سنة حيث بدأت مدارس النيل منذ 2010، موضحة أن التخرج ليس نهاية المشوار بل بداية مشوار جديد ولكن مدارس النيل تعمل على إكساب الطالب المهارات التى تؤهله للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وأضافت موجهة رسالة للطلاب: العلم هو طريقكم لبناء مصر ومصر تستحق أننا نعمل لها كل حاجة حلوة، كما تعلمتم فى مدارس النيل المصرية الدولية.

وتعد مدارس النيل المصرية الدولية أحد المشاريع القومية التي تحظى بإهتمام كبير ومتابعة دائمة من القيادة السياسية والحكومة المصرية منذ نشأتها في 2010، وهي أول مدارس تمنح شهادة دولية معترف بها بكل الجامعات داخلياً وخارجياً وقد تم إنتاج نظام النيل التعليمي الدولى بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج

البريطانية والذي يطبق في عدد (14) فرع على مستوى الجمهورية.

ومدارس النيل المصرية الدولية هي مدارس مصرية تم تأسيسها ليقدم من خلالها أول شهادة مصرية مصممة بمعايير دولية، معترف بها في كل الجامعات المصرية والعديد من الجامعات العالمية، وهى مدارس تقدم خدمات تعليمية دولية عالية الجودة، و تتبع المدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي بدورها تقدم الإرشاد المهني والدعم الفني للمدارس، كما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً، وتتولى هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج اعتماد شهاداتها من الخارج .



ويعود إنشاء عدد أول 5 مدارس تطبق نظام النيل التعليمي إلي عام 2010 في ( العبور – أكتوبر – المنيا- قنا – بورسعيد ) ثم أتبع ذلك إنشاء عدد من مدارس النيل المصرية الدولية في عدة محافظات، كما أن مناهج النيل المصرية، هي مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين و متخصصين مصريين وأجانب.



ويعتمد تصميم مناهج النيل المصرية علي، الحصول على جودة التعليم الدولى دون التأثير سلباً على الهوية الوطنية حيث تجمع بين مواد التعليم الدولى فى اللغات والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى المواد القومية ( اللغة العربية – والتاريخ – والجغرافيا – التربية الوطنية ومناهج النيل هي مناهج تكاملية متراكمة لاكتساب المهارات وتنميتها ونقدها، وذلك من خلال فلسفة نظام النيل التعليمي القائمة علي التعلم النشط واكتساب المهارات المتكاملة وليس الحفظ والتلقين أو التسميع.



وتعمل المناهج فى مدارس النيل المصرية الدولية على تنمية مهارات البحث والتطبيق لتغيير ثقافة التعليم النظرى وترسيخ ثقافة التعلم بدلا من التعليم والتلقين وذلك من خلال أهداف تعلم تم إعداداها بعناية من قبل خبراء التعليم بجامعة كامبريدج (الشريك الأجنبى لوحدة شهادة النيل ) بالمشاركة مع نخبة من الخبراء المصريين و ذلك لتتوافق المناهج و الطبيعة المصرية التي لابد من مراعاتها كما تعمل مناهج النيل على إكساب الطالب المهارات الكافية و التي تناسب ما نعيشة من تقدم علمي وحياتي مثل (الثقافة المعلوماتية – ومهارات المبادرة والقيادة وتحمل المسؤلية ).



وتنمي مناهج النيل وطرق تدريسها روح التعايش السلمى والمواطنة وتقبل الآخر ورفض التمييز و العمل علي المساواة بين الجميع، ويتم تقسيم العام الدراسي في مدارس النيل علي 6 فترات يتم تدريس كل فترة علي مدار ستة أسابيع بإجمالي عدد 36 أسبوعا، تشتمل علي العملية التدريسية ثم تقييم نهاية العام والذي يشمل كل ما تم تدريسه منذ بداية العام الدراسي وهذا النظام يتم تطبيقة منذ نشأة منظومة النيل التعليمية بمصر بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج.



أما عن نظام التقويم والتقييم بمدارس النيل، فالتقويم بمدارس النيل المصرية الدولية هو تقويم مستمر يدور حول محورين هما التقويم البنائي و التقويم النهائي ، كما أن التقويم البنائي وهو قياس مدي تحقق مخرجات التعلم مع الطلاب و ذلك النوع من التقويم هو ما يتم طوال العام الدراسي من خلال عدة معطيات مثل المشروعات والأبحاث والواجبات التي يُكَلَف بها الطالب، ويوجد التقويم النهائي ويشمل علي التقييمات في نهاية العام وهي تنقسم إلي نوعين من التقييمات:

• الصف الأول والثاني والثالث دون امتحانات نهائية ولكن التقويم يكون مستمراً طوال العام.

• من الصف الرابع و حتي الثاني عشر يشمل علي إمتحان نهائي في كل ما درسه الطالب طوال العام الدراسي.

• مناهج النيل التعليمية تعتمد على تعدد المصادر، وهذا ما يُعًد أحد أعمدة القوة في المناهج فالدراسة بمناهج النيل لا تعتمد علي الكتب فقط كمصدر أساسي للتعلم فالكتب إحدى مصادر التعلم، إلا أن المناهج تعتمد علي الدمج بين المعرفة والمهارة في استخلاص المعلومة من مصادر متعددة فالمناهج قائمة علي التكامل بحيث يكون للطالب رؤية في ما يقوم بتعلمه.



• تدريس اللغات يرتكز على تنمية مهارات (الاستماع – التحدث – القراءة – الكتابة ) .



الرؤية المستقبلية لمدارس النيل المصرية الدولية:



• تعتمد على مدخلين وهما: التطوير القطاعى الشامل والجودة الشاملة، كما تستند على سبعة محاور أساسية هـــى :

1. مدرسة فعالة تقدم تعليماً عالي الجودة لكل متعلم، في بيئة تعليمية غير نمطية ترتكز على المتعلم، وتقوم على وسائل ، وأساليب ، واستراتيجيات التعلم الحديثة ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال بما يمكِّن المتعلم من التزود بمهارات التعلم الذاتي، والتفكير العلمي ، والتفكير الناقد والمهارات الحياتية.