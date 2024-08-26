"تضامن الدقهلية": حملة صحية للعناية بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تنظيم حملة صحية للعناية بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، حيث انطلق متطوعو الهلال الأحمر المصرى، لدعم دور المسنين بأدوات العناية الشخصية (هايجين كت) وعمل اختبار الكورونا للمسنين، والأيتام بجمعية فجر الإسلام ببلقاس، ودار الولاء بميت غمر.

وأكدت أن هذه الفاعليات تأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، التي توفر الحماية، والوقاية للفئات الأولى بالرعاية.

وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهلال الأحمر المصري، ووزارة التضامن؛ بهدف تقديم الدعم، والرعاية للأسر، والفئات الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف، ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.