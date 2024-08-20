محافظ القليوبية يطلق مبادرة لترقيم التوك توك بكفر شكر لتسهيل الرصد والمتابعة

القليوبية إبراهيم سالم

أجري المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لتفقد حالة النظافة والاشغالات وضبط مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والاستماع الي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها، كما شملت الجولة المرور علي مستشفى كفر شكر المركزي للوقوف علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومدى رضاء المواطنين عليها.

وبدأ المحافظ، جولة اليوم، بتفقد شارع جمال عبد الناصر حيث تلاحظ وجود عدد كبير من الإشغالات أمام المحال التجارية والتعدي علي الأرصفة الجانبية المخصصة للمشاة، وعلي الفور وجه المحافظ بإزالتها حيث أشرف بنفسه علي عملية رفع الاشغال موجها باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا علي نواب رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون كمتقاعسين عن العمل، مشيرا أنه لن يسمح بأي تقصير أو اهمال في هذا الملف.

كما وجه المحافظ، بإزالة الإشغالات الموجودة أسفل كباري مدينة كفر شكر بمدخل المدينة أمام المحال التجارية التي تتبع هيئة الطرق، حيث تم التحفظ علي عدد من الاستاندات التي تعرقل حركة مشاة المواطنين بالمنطقة والتعدي علي الشارع العام

وخلال هذه الجولة، حرص المحافظ على القيام بحملة على التوكتوك، وذلك في إطار حرصه على ضبط المخالفات المرورية وضمان سلامة المواطنين.

كما أطلق المحافظ، مبادرة لترقيم مركبات التوكتوك بشكل منظم، وذلك بهدف تسهيل عملية الرصد والمتابعة، وتحديد هوية قائدي هذه المركبات في حالة وقوع أي حادث أو مخالفة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط المروري، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساهم في الحد من الحوادث المرورية التي تسببها مركبات التوك توك، وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

واستكمل المحافظ، الجولة بفحص ملف أحد قاعات الأفراح الموجودة علي طريق بنها كفر شكر، حيث وجه بمراجعة تراخيص القاعة والتنسيق مع شرطة الكهرباء لمراجعة توصيلات التيار الكهربائي للقاعة واتخاذ الإجراءات القانونية إن ثبت عدم قانونيتها.

كما أجرى محافظ القليوبية، جولة علي كورنيش مدينة كفر شكر والتقي المحافظ بالمواطنين واستمع الي مشاكلهم وتم التواصل مع الجهات المختصة لحلها، كما وجه المحافظ باستعادة قطعه أرض ملك وزارة الري حيث تعدي عليها أحد المواطنين بالتدبيش وردمها بالرتش وإقامة كافيتريا مخالفة عليها، حيث وجه بتطهير النيل بهذه المنطقة كما تم تحريك مركبة نيلية من مرسى متعدى على نهر النيل لمخالفة شروط القانون وشروط التراخيص.

كما وجه المحافظ بالصيانة الدورية لكورنيش مدينة كفر شكر والعمل علي النظافة الدورية له ومنع أي قمامة أو تعديات عليه ليكون وجهه حضارية مشرفة تكون متنفسا لمواطني المدينة.

واختتم عطية، الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر التخصصي للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة، موجها بتحسين وتوفير جميع المستلزمات الطبية للمريض ومنع تحمله تكاليف شراءها من خارج المستشفي، كما وجه بتطبيق القانون والتعليمات فى نظام عمل سجل حالات المرضى بقسم الأشعة لضبط الأداء، وأيضا ضرورة عمل الصيانة اللازمة لإزالة ترشيحات المياه من على الجدران بالمستشفى.

وجاءت الجولة بحضور كلا من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ومحمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر.