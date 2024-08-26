تحرير 33 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبزا بمواصفات سيئة خلال حملة تموينية بالغربية

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إستمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز البلدي لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقرى شقرف وبرما وتلبنت قيصر ومحلة مرحوم مركز طنطا استجابة فورية للأهالي، والتي أسفرت عن تحرير 33 محضراً.

وأعرب أهالى المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأِشار الجندي إلي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية.