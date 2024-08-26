تجهيز قسم العناية المركزة بمستشفى المسلة التخصصى فى أسوان.. التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

ترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة الصحية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة احتياجات إدارة التمريض والقوى البشرية المتوفرة لديها، بالإضافة إلي متابعة تجهيز قسم عناية الأطفال بمستشفى المسلة التخصصي.

وتأتي هذه الاجتماعات اليومية في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل مستمر وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين في أسوان.

وقام مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان يتفقد سير العمل بوحدة طب أسرة الدر وتنقالة بمركز نصر النوبة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وقام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة الدر وتنقالة التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة، اطلع الدكتور أشرف حماد، على سير الخدمات الطبية بالوحدة وأداء العاملين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وخلال الزيارة تفقد غرفة الطوارئ، حيث اطمئن على مدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على الوحدة.