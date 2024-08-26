النصائح المثالية لبشرة صحية.. وحقيقة حقن النضارة توضحها طبيبة جلدية

كتبت مروة محمود الياس

يمكن الحصول على بشرة نضرة صحية بها "دموية" كما يقول البعض، من خلال اتباع الكثير من النصائح اليومية والممارسات الصحية، وتقول الدكتور رضوى عراقى أخصائى أمراض الجلدية إن الاهتمام بتعزيز وترطيب البشرة العميق أولاً بأول يساعد على النضارة الظاهرة والنضارة العميقة أيضًا للجلد.

الاهتمام بنوعية الغذاء الذى تتناوله يتحكم بشكل كبير في طبيعة ومظهر البشرة، فلابد من التركيز على الأطعمة الصحية، وتجنب تمامًا المقليات والأطعمة السريعة والسكريات والنشويات.

الاهتمام بسريان الدورة الدموية بشكل مثالى في الجسم وهو ما يحدث فقط بالرياضة المستمرة، والتمرينات اليومية الخفيفة التي يمكن أن تمارسها يوميًا مع عدم استخدام أي مراهم أو كريمات على البشرة والجلد دون استشارة طبيب.

وأضافت أن أنواع حقن النضارة تختلف وتتشعب، ولكن الأفضل والأكثر فاعلية تلك التي تحتوى على الهايلارونيك أسيد وبعض الفيتامينات، هذه النوعيات تكون صحية وطبيعية وخالية من الأضرار، ويحدد الطبيب وحده بعد تشخيص البشرة ومعرفة طبيعتها وطبيعة احتياج المرضة للحقن من عدمها، لأن هذه الحقن لا تناسب الجميع، ولا يمكن الحصول عليها بشكل عشوائى كما يفعل البعض، فجرعاتها وطبيعتها يجب أن يتم الحصول عليها وفقا لرؤية الطبيب المختص.

تعمل على تحسين الجلد وتوزيع مظهر نضر، وقد لا تظهر نتائجها على بعض الحالات نظرًا لاحتياج الجسم لفيتامينات وعناصر، وبالتالي يمتص الجسم الفيتامينات بمجرد الحصول على الحقنة، لذا يجب الفحص من قبل المختص الذى يحدد طبيعة احتياج الجسم، فضلاً عن الوقاية من بعض مضار هذه الحقن والتي قد تسبب الحساسية لبعض الحالات كرد فعل تحسسى ناتج عن الفيتامينات والأحماض التي يتم الحصول عليها، فضلاً عن بعض الأعراض الجانبية التحسسية الأخرى لدى البعض مثل التورم والحكة والإحمرار.