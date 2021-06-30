ريجيم بدون نشويات أو سكريات.. تعرف عليه لإنقاص وزنك

كتبت فاطمة خليل

ريجيم بدون نشويات أو سكريات هو أحد الأنظمة الغذائية المنتشرة لإنقاص الوزن وتعزيز الصحة العامة، ويزود هذا النظام الغذائى جسمك بالتغذية التي يحتاجها، مع التخلص من الأطعمة التي لا يحتاجها جسمك، مثل: الكربوهيدرات والسكريات التي لا تفيدك، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم بدون نشويات أو سكريات والأطعمة التي يمكن تناولها خلال هذا النظام الغذائى، وفقاً " dietdoctor".



ريجيم بدون نشويات أو سكريات

ما هو ريجيم بدون نشويات أو سكريات



ريجيم بدون نشويات أو سكريات يعنى:

يمنع هذا الدايت تناول السكر الأبيض أو البني أو العسل أو دبس السكر وغيرها من أنواع السكر المضاف للأطعمة.

ويمنع أيضاً منتجات الألبان التي تحتوي على سكر يسمى اللاكتوز ما عدا الزبادي كامل الدسم (غير المحلى) أو الجبن أو القشدة الحامضة.

لا توجد فواكه، باستثناء الليمون والليمون الحامض والتفاح والتوت وبدون فواكه مجففة.

لا نشويات، ولا توجد أطعمة مصنوعة من الدقيق (الحبوب) - لا توجد مكرونة، أو مقرمشات، أو خبز، أو معجنات ، أو بسكويت ، إلخ.

يُسمح بحصص صغيرة جدًا (1/4 كوب أو أقل) من الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة، مثل الأرز البني أو الحنطة السوداء أو الكينوا أو الفاصوليا أو القرع أو البطاطا الحلوة. تناول الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون دائمًا ، وليس بمفردها أبدًا.

تجنب الخضار النشوية مثل البطاطس والذرة.

استخدم مكملات الألياف مثل بذور الكتان المطحونة أو قشور السيليوم أثناء اتباع هذا النظام الغذائي.

لفقدان الوزن بشكل أكثر فاعلية، ستحتاج إلى إبقاء العدد الإجمالي للكربوهيدرات (الصافي) أقل من 30 جرامًا في اليوم.

-لا تأكل الأطعمة المعبأة إذا لم يكن لديك بديل، فتحقق من الملصق وتأكد من أن كمية الكربوهيدرات هي 1 إلى 2 جرام أو أقل للحوم ومنتجات الألبان، 5 جرام أو أقل للخضراوات.

يمكن أن تكون جميع الأطعمة مشوية أو مخبوزة أو مسلوقة أو مقلية أو سوتيه أو محمصة أو مقلية (بدون دقيق أو خبز أو دقيق ذرة).



ريجيم بدون نشويات أو سكريات

الأطعمة المسموحة في ريجيم بدون نشويات أو سكريات



عندما تكون جائعًا، تناول ما تختاره من الأطعمة التالية:

-اللحوم: لحم البقر ولحم الضأن ولحم العجل أو اللحوم الأخرى بالنسبة للحوم المصنعة، تحقق من الملصق - يجب أن يكون عدد الكربوهيدرات حوالي 1 جرام لكل وجبة.

-الدواجن: الدجاج والديك الرومي والبط أو الطيور الأخرى.

-الأسماك والمحار: أي أسماك ، بما في ذلك التونة، والسلمون، والجمبري ، والاسكالوب، وسرطان البحر.

-البيض: يُسمح بتناول البيض.

توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تشعر بالشبع ، فتوقف عن الأكل. انتظر 20 دقيقة. اسمح لنفسك بتناول الطعام عندما تشعر بالجوع.

تناول هذه الأطعمة كل يوم:

-سلطة الخضار: 2 كوب في اليوم يشمل الجرجير، الكرنب، السلق، الثوم، البنجر، اللفت، الخس، البقدونس ، السبانخ ، الفجل البصل الأخضر والجرجير.

-الخضار: 1 كوب (غير مطبوخ) في اليوم يشمل البروكلي، القرنبيط، الكرفس، الخيار ، الباذنجان ، الفاصوليا الخضراء، الكراث، عيش الغراب ، البامية ، البصل ، الفلفل ، قرع العسل ، البازلاء، الطماطم والكوسة.

إذا كنت لا تفقد الوزن فقلل أو تجنب البصل وقرع العسل والطماطم.

الشوربة : 2 كوب يوميا - حسب الحاجة لتجديد الصوديوم.



ريجيم بدون نشويات أو سكريات

الأطعمة المسموح بها بكميات محدودة:



-الجبن: (115 جرامًا). تشمل الأجبان الصلبة القديمة مثل الجبن السويسري وجبن الشيدر، وكذلك الريكفورد، وجبن الموزاريلا والجبن الكريمي ، وجبن الماعز.

-تجنب الأجبان المصنعة.

-الكريمة: تصل إلى 4 ملاعق كبيرة يومياً تشمل الكريمة الثقيلة أو الخفيفة أو الحامضة.

-المايونيز: ما يصل إلى 4 ملاعق كبيرة في اليوم

-الزيتون (أسود أو أخضر): حتى 6 في اليوم.

-الأفوكادو: حتى نصف حبة فاكهة في اليوم.

-عصير ليمون / ليمون: ما يصل إلى ملعقتين كبيرتين في اليوم.

أطعمة ممنوع تناولها في ريجيم بدون نشويات أو سكريات



-لا تأكل أي سكريات (كربوهيدرات بسيطة) أو نشويات (كربوهيدرات معقدة) تناول فقط الكربوهيدرات الغنية بالألياف والغنية بالتغذية المذكورة أعلاه.

-السكريات هي كربوهيدرات بسيطة لا تأكل هذه الأنواع من الأطعمة: السكر الأبيض ، السكر البني ، العسل ، دبس السكر، شراب الذرة، الحليب (يحتوي على اللاكتوز)، الزبادي المنكه، منتجات الألبان قليلة الدسم، عصير الفاكهة ، والفاكهة.

-النشويات هي كربوهيدرات معقدة. لا تأكل هذه الأنواع من الأطعمة: الحبوب حتى الحبوب "الكاملة" ، والأرز ، والحبوب ، والدقيق ، ونشا الذرة ، والخبز.

والمكرونة ، والكعك ، والخبز ، والبسكويت ، والخضراوات "النشوية" مثل الفول المطهو ​​ببطء والجزر والذرة والبازلاء والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس.

الدهون والزيوت فى ريجيم بدون نشويات أو سكريات



من المهم تضمين الدهون بشكل عام ، لأنها ذات مذاق جيد وتجعلك تشعر بالرضا

جميع الدهون والزيوت، وخاصة الزبدة ، مسموح بها

استخدم زيت الزيتون للتحضير البارد

استخدم زيت جوز الهند والزبدة والدهون الحيوانية للطهي.

لا تأكل السمن المصنعة والزيوت المهدرجة الأخرى التي تحتوي على دهون متحولة