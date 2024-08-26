المحسوسة تصل 39 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت بجميع الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 إلى السبت 31 أغسطس 2024، وذلك تزامنا مع الأجواء الصيفية الحارة التى تشهدها البلاد على أغلب أنحاء الجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:-

الإثنين 26 أغسطس:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الثلاثاء 27 أغسطس:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

الأربعاء 28 أغسطس:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.

الخميس 29 أغسطس:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الجمعة 30 أغسطس:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

السبت 31 أغسطس:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.