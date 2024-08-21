"القومى للمرأة" بالإسماعيلية يستأنف جلسات الدوار بعدد من مراكز المحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استأنف فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسماعيلية، برئاسة لبني زكي مقررة الفرع جلسات الدوار فى عدد من مراكز وقرى المحافظة بمشاركة عدد من أئمة الوعظ بمديرية الأوقاف، وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وتم تنفيذ 15 جلسة دوار بقرى مركز القنطرة غرب أبوطفيلة –الأخارسة – البناهوة – البياضية - الروضة – الرياح – الشهيد خيرى - النصر – أبوخليفة وقرى مركز أبوصوير السبع آبار غربية – أبوصوير البلد – السبع آبار شرقية – المحسمة الجديدة – المنايف – الواصفية، استهدفت توعية 450 سيدة ورجل.

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة، ويهدف المشروع إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، عبر توعية السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة، مثل التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى.

ومن جانبها، أكدت لبني زكي مقررة الفرع، أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، مشيرة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية جلسات الدوار تهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة، والتربية السليمة للأبناء وغيرها، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.