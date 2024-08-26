الطب الوقائى بأسوان يؤكد عدم وجود حالات مصابة بجدرى القرود فى المحافظة

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لتأمين الحدود المصرية من عدم دخول أى أمراض وبائية من خلال إجراء الفحوصات والكشوف الطبية المستمرة للوافدين من الدول المختلفة.

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، فى بيان صحفى، عدم رصد أى حالات مصابة بجدرى القرود سواء على مستوى الجمهورية بشكل عام ، وفى محافظة أسوان بشكل خاص.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، أنه يتم العمل على قدم وساق من خلال الحجر الصحى على الحدود المصرية بإجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان على سلامة الوافدين من الدول المجاورة.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تكثيف جهود وحملات التوعية بكافة القطاعات والجهات بالتعاون بين الصحة للوقاية من مرض جدرى القرود أو أى أمراض وبائية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية المسبقة للحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار.