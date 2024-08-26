الجيش اليمنى: 24 ألف مدنى قتلوا على أيدى الحوثيين فى تعز منذ 2015

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كشف تقرير صادر عن شعبة التوجيه المعنوى فى قيادة محور تعز العسكرى التابع للجيش اليمنى، أن الحوثى قتلت حوالى 24 ألف مدنى بنيران وقصف وألغام فى محافظة تعز منذُ العام 2015م.



وطبقًا الإحصائية الصادرة عن الشعبة وأذاعتها الفضائية اليمنية ، فإن تلك الجرائم ارتكبتها جماعة الحوثى بحق المدنيين من 21 مارس 2015م حتى منتصف العام 2024م الجارى.



وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية نفذت خلال الفترة آلاف الجرائم باستهداف المدنيين بالقصف العشوائي، والقنص، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و146 مدنيا، بينهم 891 طفلا و466 امرأة، وجرح 18 ألفا و 65 آخرين، بينهم ألفين و176 طفلا وألفين و 669 امرأة.



وأسفرت الألغام والعبوات المتفجرة التى زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية فى المناطق والأحياء السكنية وفى الطرقات، خلال الفترة محل القياس، عن مقتل 781 مدنيا بينهم 38 طفلا و23 امرأة، بالإضافة إلى جرح ألف و308 مدنيين منهم 76 طفلا و30 امرأة.