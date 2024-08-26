الأونروا: 3 آبار ماء فقط من أصل 18 تعمل بدير البلح جراء العدوان الإسرائيلي

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم /الاثنين/، أن نقص المياه في دير البلح وَسَط قطاع غزة بلغ 85%، مبينة أن 3 آبار ماء فقط من أصل 18 تعمل في المدينة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 11 شهرا.



وذكرت (الأونروا) - في منشور على منصة "إكس"- أنه بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال 3 آبار ماء فقط من أصل 18 بئرا تعمل، ما أدى إلى نقص المياه بنسبة 85%"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأضافت الوكالة: " السكان في غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب، بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم".



وأكدت الوكالة في منشور ثانٍ أن "هذا تجريد تام للإنسانية، ومأساة لا تنتهي"، لافتة إلى أن "الأسر في جميع أنحاء قطاع غزة لا ​​تزال مجبرة على الفِرَار وترك منازلها وممتلكاتها وراءها".



وتابعت الوكالة: "كل ما يمكنهم فعله الآن هو محاولة البقاء على قيد الحياة، لقد فقد السكان في قطاع غزة كل شيء"، مجددة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.