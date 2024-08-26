أستاذ بطب قصر العيني تكشف تفاصيل وأهداف هيكلة التعليم الجامعي

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة نادية البدراوى الأستاذ المتفرغ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، إن عملية التطوير فى مناهج التعليم الجامعي بدأت منذ 7 سنوات، مضيفة أن الهيكلة فى التعليم الجامعى بدأت فى 2016، وتم تنفيذها فى جميع القطاعات، الطبية والهندسية وغيرها، وتم عمل دمج عرضى وطولى فى مقررات التعليم، واكتشفنا أنه يمكن أن يتم حذف سنة من التعليم الطبي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الدمج الذى بدأ فى 216 تم تنفيذه فى 2018، مشيرة إلى أن ما اختلف فى الخريج أن يده فى التطبيق العملى أكثر، واستعداده أن يدخل للمستشفيات أكثر.

ولفتت الدكتورة نادية البدراوي، إلى أن الخريج أصبح متوافقا مع المعايير العالمية، مضيفة أن عدد الطلاب الذين يتخرجون أطباء ويسافرون للخارج بالآلاف، فهم يسهل أن يسافر ويجرى امتحان المعادلة.